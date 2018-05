Il Tribunale ha deciso: ufficiale, il Vicenza è di Renzo Rosso

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, nel, la notiziaIl Vicenza Calcio spa, fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro giorno, è stato ufficialmente aggiudicato all', la cui offerta è stata anche l'unica (dopo due aste andate deserte) presentata nel palazzo di giustizia berico."Mister Diesel" potrà ora procedere con l'incorporazione con il Bassano Virtus, di cui è stato presidente (e ora patron) per 22 anni. Oggi in tribunale non sono state forniti ulteriori dettagli ma come anticipato dal Gazzettino in edicola martedì, la famiglia Rosso, attraverso la sua holding Otb Spa, avrebbe inserito nella busta un'offerta pari a 1,1 milioni di euro, ritenuta congrua dal Tribunale, che nelle ultime 48 ore ha controllato anche il resto della documentazione, ritenendola idonea. Con i soldi dell'imprenditore vicentino il tribunale ha pagato tutti i costi della gestione provvisoria, condotta daldal 18 gennaio sino al 29 maggio.Tale offerta prevede l', senza il titolo sportivo della serie C, potendo Rosso già contare dello stesso con il Bassano. L'assegnazione a Rosso prevede tuttavia anche la maglia biancorossa, la gestione dello stadio Menti (ma servirà un nuovo contratto di affitto da firmare con l'amministrazione) e del settore giovanile