Aperta la busta di Rosso: il tribunale chiede 36-48 ore per le verifiche

di Luca Pozza

VICENZA - Aperta questa mattina, in, l'unica busta presentata ieri per l'acquisizione del Vicenza Calcio. E dagli stessi vertici del palazzo di giustizia di Borgo Berga è arrivata la conferma che la proposta è quella dei consulenti diAl contrario di quelle che erano le attese, quella odierna non sarà però la giornata decisiva per il "via libera". La decisione definitiva arriverà tra domani e giovedì mattina, dopo che i consulenti del tribunale (già al lavoro dal primo pomeriggio di oggi) avranno il tempo per verificare tutto il contenuto, ossia gli assegni circolari e il resto della documentazione. In altre parole i, con la decisione attesa tra mercoledì sera e giovedì mattina (al massimo), ma tale richiesta non deve essere considerata un "freno" alla trattativa.Da quanto è trapelato e secondo quanto anticipato dal Gazzettino in edicola martedì 29 maggio, pare che l'offerta inserita da Rosso sia pari a 1,1 milioni di euro, ossia l'acquisto del club biancorosso senza il titolo sportivo, potendo contare su quello del Bassano Virtus, con la possibilità poi di procedere con la fusione. «Si tratta di un'offerta sostanziosa dal punto di vista delle considerazioni», ha dichiarato Alberto Rizzo, presidente del tribunale di Vicenza.