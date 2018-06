Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta: storia di un fallimento

di L.P.

VICENZA - Ipossono sognare con l', che ha acquisito il club da pochi giorni. Ma quanto successo, non solo in questa stagione ma negli ultimi anni, appartiene alla parte finale dei 116 anni di storia biancorossa, sicuramente tra i meno positivi in assoluto. A raccontarli ilnel, edito da, traccia la cronistoria del fallimento della società calcistica ricostruendo in dettaglio la vicenda: dal 2004, anno in cui Sergio Cassingena acquista il club berico dalla finanziaria inglese Enic, fino alla dichiarazione di fallimento, che il 18 gennaio 2018 ha posto fine alla storica società biancorossa.Una vicenda narrata con ritmo calzante da inchiesta giornalistica, e condotta sulla solida base dei documenti e articoli dei giornali. Un’inchiesta organica e argomentata che cerca di svelare le ragioni che hanno portato al collasso di una tra le squadre di calcio di provincia più amate, il Vicenza Calcio, squadra che vanta ancora oltre 6 mila abbonati nonostante militi attualmente in serie C. Il libro è statodopo il saluto iniziale degli amministratori locali, l’autore Gianni Poggi ha presentato il libro, dialogando con Luca Ancetti, direttore de "Il Giornale di Vicenza" e con Beppe Cantele, di Ronzani Editore.