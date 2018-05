Il Vicenza vince 2-1 la gara d'andata, ma lo spareggio rimane incerto

di Luca Pozza

VICENZA -torna aldopo oltre 6 mesi (l'ultima vittoria risaliva al 5 novembre, 2-1 contro la Sambenedettese) battendo il Santarcangelo 2-1 nella gara d'andata dello spareggio play-out per evitare la retrocessione in serie D. Un successo prezioso per la squadra di, chiamata ora a completare l'opera sabato prossimo 26 maggio quanto in terra emiliana si giocherà la gara di ritorno: in virtù del miglior piazzamento in campionato, al Santarcangelo basterà vincere con qualsiasi risultato, ma i biancorossi hanno comunque a disposizionePartita tirata e accesa quella di oggicon tutti i gol arrivati nel secondo tempo: apre le marcature al 3' Alimi che ben servito da De Giorgio, trafigge Bastianoni con un tiro potente sotto la traversa. Per il Vicenza il match sembra mettersi in discesa ma al 9' gli ospiti pareggiano: angolo di Dalla Bona che pesca sul primo palo Di Santantonio che, di testa, invece di centrare a rete, serve Lesjak che non sbaglia e trafigge Valentini. Lo stesso autore del gol si becca il cartellino giallo per l'esultanza poco gentile sotto la curva sud (occupata dagli ultras biancorossi) e dopo pochi minuti rimedia un altro giallo (e quindi l'espulsione) per un fallo su capitan Giacomelli. Ed è proprio quest'ultimo, al 21', con uno fantastico tiro a giro a realizzare il gol del nuovo vantaggio, facendo esplodere il Menti. Nel finale il Vicenza cerca il 3-1 ma la stanchezza e il caldo si fanno sentire. Il "destino" del Vicenza si deciderà tra una settimana.