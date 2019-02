Bomber Guerra e Arma in gol: il L.R. Vicenza espugna il campo di Pesaro

di Luca Pozza

VICENZA - Iltorna alla vittoria nel girone B di serie C, espugnando il difficile campo dellae con questi 3 punti scavalca in classifica proprio gli adriatici, portandosi a 34 punti e rientrando in zona-play-off. La prossima settimana, sabato 9 febbraio, con inizio alle 16.30 allo stadio Menti, sarà ospite la capolista Pordenone, che oggi ha battuto l'Imolese 2-0 e prosegue la fuga in vetta (+8 sulla Triestina, seconda in classifica).A decidere la sfida i gol di due: prima Guerra al 7' con un tocco sottomisura su assist di Giacomelli, mentre il raddoppio è arrivato al 38' per merito di Arma, autore di una splendida semirovesciata. Nella ripresa, al 27' il gol dei padroni di casa con Petrucci, autore di un tiro da fuori che ha beffato Grandi, che poi alla fine si riscatta con alcuni interventi decisivi. Finale sofferta ma alla fine i biancorossi portano a casa i 3 punti.