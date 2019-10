Il L.R. Vicenza batte la Reggiana ed è secondo: vetta a 1 punto

di Luca Pozza

VICENZA - Ilsogna e con lui i suoi tifosi. Battendo per 1-0 la Reggiana, nella partita disputata questa sera allo stadio Menti, la formazione di "Mimmo" Di Carlo ha scavalcato proprio gli emiliani (alla loro prima sconfitta in campionato) portandosi al secondo posto in classifica, a un 1 solo punto dalla vetta,sconfitto 0-2 nel pomeriggio nel derby del Nord-Est contro la Triestina. Ma in questo campionato i biancorossi erano stati così vicini alla testa della graduatoria. A fine gara grande festa per i quasi 10 mila spettatori accorsi allo stadio Menti e "terzo tempo" tra le due tifoserie, gemellate tra loro.A decidere la partita un "eurogol" del difensore Bruscagin, che ha indovinato il jolly da quasi 40 metri. L'episodio, decisivo nel match, è avvenuto al 40' del primo tempo: punizione per i veneti con palla in area, lunga respinta della difesa e Bruscagin, posizionato poco oltre il cerchio del centrocampo, ha colpito al volo, disegnando una parabola diabolica che si è infila all'incrocio dei pali facendo esplodere il "Menti". Vani i tentativi di pareggiare della Reggiana, con il L.R. Vicenza che nel finale, con gli ospiti all'arrembaggio in cerca del pareggio, ha vanificato alcune chance in contropiede per il 2-0.Mercoledì 23 ottobreche proporrà lo storico ed inedito derby allo stadio Menti tra l'Arzignano Chiampo (reduce dalla prima vittoria ieri dalla prima vittoria in campionato a Ravenna) e il L.R. Vicenza: ad ospitare la gara la matricola che gioca le partite proprio allo stadio Menti.