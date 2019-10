di Luca Pozza

VICENZA - E' giàdove domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle 15) andrà in scena il derby tra, che occupano nell'ordine i primi due posti del, divise da un solo punto. Sono bastate poche ore di prevendita per "bruciare" i biglietti in curva sud, quella occupata dagli ultras e di fatto quasi al completo con gli abbonati, nella giornata di lunedì, mentre questa mattina (martedì) sono andati esauriti anche i tagliandi del settore distinti e della tribuna centrale. Si prevede una capienza massima attorno ai 12 mila spettatori.Buone notizie per la tifoseria ospite dopo il "via libera" dall', chiamato a decidere sulla presenza dei supporters biancoscudati. Si temeva uno "stop" da parte dell'organismo, in virtù dell'accesa rivalità che esiste tra le due tifoserie e per gli episodi di violenza avvenuti due anni fa, in occasione dell'ultimo derby tra le due squadre, sempre in serie C (quando rimase ferito anche il vicequestore berico Campagnolo), ma invece questa sera è stato ufficializzata la notizia che al Menti ci saranno anche i sostenitori del Padova.A loro sarà destinata per intero la gradinata nord, con un limite di presenze limitato però a 1.300 posti, nonostante la capienza reale della curva sia superiore ai 3 mila. Domani intanto, allo stadio Menti, vertice guidato dal Questore berico, alla presenza dei rappresentanti dei due club, per coordinare le forze dell'ordine, la cui presenza sarà massiccia. Quasi sicuramente i tifosi biancoscudati non potranno arrivare allo stadio con mezzi propri ma saranno prelevati con i bus cittadini alla stazione ferroviaria e al casello di Vicenza Est.