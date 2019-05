Coppa Italia alla Viterbese, il L.R. Vicenza esordirà nei play-off a Ravenna

di Luca Pozza

VICENZA - Ilattendeva questa sera il risultato della- alla fine vinta dalla Viterbese per 1-0 sul Monza, con gol in pieno recupero al 92’ - per conoscere il nome della propria avversaria nell'esordio dei play-off promozione che prenderanno il via domenica 12 maggio, con orari da definire da parte della Lega.La vittoria dei laziali ha lasciato le cose invariate nel girone B, quindi la formazione allenata daaffronterà in trasferta (gara unica, in caso di pareggio al 90' passerà la compagine di casa) il Ravenna che in classifica si è piazzato davanti ai biancorossi. In qualche modo il successo dei brianzoli avrebbe sorriso ai berici che in tal caso avrebbero affrontato allo stadio Menti la Sambenedettese, con grande gioia anche dei tifosi biancorossi. Giacomelli & compagni hanno concluso il campionato con due vittorie di fila (a Fano e domenica scorsa in casa dell'Albinoleffe) ma nei play-off si parte da zero e soprattutto tutte le partite saranno senza appello: la squadra sconfitta sarà eliminata dalla competizione.Alla luce del risultato della finale di Coppa Italia gli accoppiamenti delsono i seguenti: Monza-Fermana, Sudtirol-Sambenedettese e Ravenna-L.R. Vicenza.