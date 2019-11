Derby acceso: il L.R. Vicenza batte 3-1 la Triestina ai supplementari

di Luca Pozza

VICENZA - Ilcontinua la striscia vincente e dopo aver conquistato la vetta nel girone B di serie C (con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici) prosegue la propria avventura anche nella Coppa Italia di categoria, guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale. A farne le spese la, la cui stagione continua ad essere negativa: la Coppa poteva rappresentare l'occasione del riscatto ma la sconfitta subita questa sera allo stadio Menti di Vicenza estromette la squadra alabardata dalla competizione.Avvincente e ricco di emozioni ilcon i i biancorossi che si sono imposti per 3-1 ai supplementari, dopo che al 90' il risultato era fermo sull'1-1. Grande rammarico per gli ospiti che avevano in mano la partita ad una manciata di minuti dalla fine ma a causa di un rigore provocato da Granoche (fallo di mano) si sono fatti raggiungere e poi superare nell'overtime. Ad andare in vantaggio proprio la Triestina al 27' della ripresa con Gomez che svetta di testa sugli sviluppi di un corner. Al 38' fallo di mano in area di Gronoche e calcio di rigore che viene trasformato da Arma. Ai supplementari i padroni di casa trovano subito il gol, firmato al 2' da Tronco che in mischia trafigge Matosevic. Al 10' del secondo tempo supplementare il gol che chiude la sfida: Saraniti innesca il contropiede di Guerra che con un delizioso pallonetto realizza il 3-1.Ecco il tabellino del matchMARCATORI: st 27' Gomez, 39' Arma su rigore; 1°ts 2' Tronco; 2°ts 10' Guerra.L.R.VICENZA (4-3-1-2): Albertazzi; Bianchi (9' 1°ts Bonetto), Pasini, Bizzotto, Liviero; Emmanuello (34' st Vandeputte), Scoppa, Zonta; Zarpellon (34' st Guerra); Giacomelli (18' st Tronco), Arma (1' 1°ts Saraniti). A disp. Pizzignacco, Grandi, Padella, Barlocco, Cinelli, Pontisso. All. Di CarloTRIESTINA (4-3-3): Matosevic; Cernuto (13' st Formiconi), Malomo, Lambrughi, Ermacora (26' st Codromaz); Steffè, Paulinho, Maracchi (1' st Giorico); Procaccio (13' st Gomez), Granoche, Ferretti (13' st Costantino). A disp. Offredi, Rossi, Mensah, Gatto, Salata, Hidalgo, Vicaroni. All. Princivalli (Gautieri squalificato)ARBITRO: Di Graci di ComoNOTE: leggera pioggia all'inizio, terreno allentato. Ammoniti: Emmanuello, Cernuto, Lambrughi, Paulinho, Giorico, Tronco e Staffè. Angoli: 11-5 per il L.R. Vicenza. Recuperi: 1′ pt, 4' st, 1' 1°ts, 0' 2° ts. Spettatori paganti 1.351.