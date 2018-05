Cade dalla moto e sbatte contro la roccia: si alza e poi si accascia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENEGO - Grave incidente stradale alle 17 di ieri sulla, protagonista un centauro di 47 anni, straniero residente nel trevigiano, ricoverato in elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Giunto in località Stoner il centauro in una curva hadella: è caduto, scivolato sull’asfalto e sbattuto violentemente contro lache affianca la Provinciale.Soccorso da un automobilista di passaggio il 47enne, ma poco dopocon dolori alla testa. Il 118 ha inviato sul posto i soccorritori dell'che hanno stabilizzato il ferito e chiesto l’intervento dell’elisoccorso del Suem di Treviso per il ricovero nel nosocomio di Vicenza dove è stato sottoposto a Tac: è grave per i traumi riportati, ma non corre pericolo di vita.