In gita sul Grappa con il marito: lui cade per 150 metri e muore

CISMON DEL GRAPPA - Un uomo è morto precipitando, per circa 150 metri, da un sentiero del Monte Grappa nel territorio di Cismon, nel Vicentino. L'incidente è avvenuto lungo il sentiero numero 40, non distante dal Rifugio Finestron. A dare l'allarme la moglie dell'uomo che lo ha visto cadere e ha chiamato i soccorritori che sono giunti con l'elicottero e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Ricomposta, la salma è stata recuperata con un verricello e trasportata al rifugio, dove attendeva personale del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

