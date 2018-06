Cade in mountain bike e vola nella scarpata per 40 metri: fratture

VELO D'ASTICO - Poco prima delle 13, allarme per un incidente in bicicletta a Velo d'Astico. Percorrendo in mountain bike con il padre un sentiero del Roccolo dei Sogli, M.S., 41 anni, di Zugliano ha perso il controllo della bici, cadendo e ruzzolando in una scarpata laterale per 20 metri: dopo un salto di altri 20 metri, si è fermato una quarantina di metri più sotto.



Il padre è riuscito a scendere fino a raggiungerlo e a dare l'allarme. In breve tempo sono accorsi una squadra del Soccorso alpino di Arsiero e l'elicottero di Verona emergenza, che prima aveva imbarcato un soccorritore a Laghi per un ulteriore supporto nelle operazioni. L'infortunato con probabile politrauma, è stato recuperato con un verricello di 50 metri e trasportato all'ospedale di Verona.

