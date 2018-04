Esce per tagliare l'erba ma qualcosa va storto: cade nel fiume

di Vittorino Bernardi

LONGARE - Lunghi minuti di paura ieri sera, giovedì, per un anziano di 80 annia Ponte di Costozza. Il pensionato nel pomeriggio era uscito da casanei pressi dell’argine del fiume, doveva rientrare per l’ora di cena.la moglie poco prima delle 19 è uscita alla sua ricerca: l’ha trovato nell'acqua del fiume. Agitata ha chiesto aiuto a un passante che compresa la situazione ha chiamato il 115. La squadra dei vigili del fuoco è giunta rapidamente sul posto:(Speleo alpino fluviale) è entrato in acqua e ha posizionato l’anziano sulla barella spinale, subito issata sul bordo dell’argine. Con sintomi dail pensionato è stato stabilizzato dal sanitari del Suem e trasportato all’per le cure del caso. Le operazioni di soccorso dei pompieri si sono protratte per circa un’ora e mezza.