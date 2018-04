Il cadavere di un padovano sulla riva del lago di Fimon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCUGNANO - Ildi un uomo è stato rinvenuto trovato all'alba di oggi, 18 aprile, lungo le sponde del, nel territorio di Arcugnano, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza. Secondo i primi rilievi si tratta di un, ma la notizia non è stata ancora resa nota, in quanto c'è la necessità di avvisare i familiari. A dare l'allarme, attorno alle 6.30, è stato un passante, in zona per una, che ha allertato le forze dell'ordine dopo aver visto il cadavere, che si trovava a poche centinaia dalutilizzato soprattutto d'estate.Sul posto sono giunti i carabinieri con i colleghi della scientifica che hanno subito transennato la zona e tenuto lontani i curiosi. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che accertare il decesso, che risaliva a qualche ora prima: dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, il cadavere è stato rimosso e trasferito all'Al momento tutte le ipotesi sono aperte, ma viene. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un: l'uomo sarebbe scivolato e dopo aver battuto la testa, avrebbe perso i sensi, finendo parzialmente sott'acqua. La causa del decesso potrebbe essere l'annegamento, anche se non si esclude un malore improvviso: l'autopsia, prevista domani o nei prossimi giorni, potrà fornire risposte certe.