«Vogliamo una foto di tua sorella nuda»: 14enne minacciato dai bulli

VICENZA - La procura della Repubblica per i minorenni di Venezia ha posto sotto indagine perdue studenti vicentini. Come riporta il Giornale di Vicenza i due ragazzi da settembre a novembre 2017 avrebbero, rubandogli dallo zaino la merenda e costringendolo a consegnare soldi per le sigarette e in un crescendo, sotto la minaccia di botte, un cappellino e un videogioco. I due bulli: impaurito ha consegnato una foto di lei in costume da bagno. Sotto presunta nuova minaccia il 14enne ha tentato di scattare una foto alla sorellama si è fatto sorprendere e così ha trovato il coraggio disubite a lei e ai genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Sono in corso le indagini per appurare quanto denunciato.