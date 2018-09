Bulli in azione: rubano soldi e cellulare a due coppie di minorenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Bulli violenti in azione venerdì sera in centro storico, nei pressi del Parco del Donatore dovesono state raggiunte in tempi ravvicinati da due ragazzi che con la scusa di chiedere una sigaretta sono passati alle maniere forti: si sono fatti consegnare denaro e un cellulare. Nel primo caso di due 17enni uno di loro è stato derubato del portafoglio che teneva tra le mani. Il ladro dopo aver preso 20 euro per spaventare il proprietario ha formulato la proposto di restituirli in cambio di unaParole che hanno fatto fuggire i due minorenni. Poco dopo i due bulli nei pressi del teatro Comunale hanno avvicinato due 16enni e assieme si sono recati al Parco del Donatore, dove hanno sottratto il cellulare ad uno dei due ragazzini. I derubati hanno raccontato tutto ai genitori che hannogli episodi alle forze dell’ordine.