Gestore del bar minacciato si barrica nel locale: gli "aguzzini" un 14enne e una 13enne

NOVENTA VICENTINA - I carabinieri di Noventa Vicentina (Vicenza) hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per violenza privata, un 14enne ed un 13enne, entrambi residenti nel vicentino, per violenza verbale e minacce. La segnalazione è nata dopo che le indagini dei militari dell'Arma, nel luglio dello scorso anno, hanno indagato a seguito della denuncia presentata dal gestore di un locale pubblico che aveva riferito di essere stato verbalmente aggredito oltre che minacciato per futili motivi, da due giovani del paese tanto da indurlo a rinchiudersi nel locale temendo per la propria incolumità. Dalla descrizione fornita dall'uomo, sentiti alcuni testimoni e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi, i carabinieri sono riusciti in questo modo ad identificare gli autori dell'accaduto che, successivamente, sono stati sentiti, accompagnati dai genitori, dai militari.

