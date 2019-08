Bufera sulle transenne in piazza: «Sono uno scempio, toglietele»

di Roberto Cervellin

VICENZA - Le? No, grazie. La città si divide sulle “recinzioni” parapedonali.In, zona a traffico limitato consono arrivati i parapetti, destinati, secondo l'amministrazione di centrodestra, a salvaguardare. L'area non è più sicura, spiega la giunta riferendosi all'episodio dello scorso febbraio, quando un bambino venne investito da un mezzo pubblico.Apriti cielo. Sui social lesulle protezioni non si sono fatte attendere. Molti temono che si tratti del primo step in vista dell'», tuona un vicentino sulla pagina Fb del Comune. «Quando le togliete?», chiede qualcuno. «Non male come», ironizza un altro. Anche la politica si è mobilitata. Il consigliere comunale di minoranza(Quartieri al centro) ha presentato un'interrogazione per avere chiarimenti: «L'intervento limita l'uso dello spazio aperto».La replica di palazzo Trissino è decisa. «Allanon si guarda in faccia - replica l'assessore alla mobilità urbana- Non si poteva attendere oltre per scongiurare ulteriori tragici avvenimenti. Le transenne». E conclude: «Il ritorno del traffico?categoricamente».