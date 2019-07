Ecco la villa che ospita feste, cene e detenuti: «È la casa della legalità»

di Roberto Cervellin

BRENDOLA - Coltiverannosi occuperanno della cura deglii e di piccole manutenzioni. Si chiama casa della legalità. In realtà è una villa antica di proprietà dellae gestita dallache ospiterà, tra gli altri, a turno, una decina dinel Vicentino, ha aperto i battenti villa Vescova, luogo suggestivo adagiato suidestinato a scolaresche, matrimoni, raduni, cene aziendali, ma anchea favore di persone impegnate in percorsi di reinserimento sociale«Sarà aperta a tutti - promette, direttore della Caritas diocesana - Si tratta di un progetto innovativo e inclusivo, di condivisione e cultura».Sì, perché sono in arrivo esposizioni temporanee e di beni della- ex vescovo di Vicenza - nonché spettacoli teatrali. Tra le attività, poi, l'educazione alimentare, l'allevamento di animali da cortile e laIl parco, infine, sarà aperto al pubblico.