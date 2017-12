Ha problemi psichici ma in casa ha una pistola con una dozzina di proiettili

di Luca Pozza

BRENDOLA - E' "giallo" a Brendola dopo il ritrovamento, da parte dei carabinieri della locale stazione, di unaa casa di un, di cui sono noti i. L'uomo da due giorni non si presentava al lavoro ma non rispondeva nemmeno al cellulare: così i colleghi, molto preoccupati, hanno avvisato i militari che, ieri mattina, si sono recati nella sua abitazione.Dopo una lunga opera di convincimento il 52enne, che non appariva molto lucido, è stato accompagnato all'ospedale di Montecchio Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Nel corso di una verifica all'interbo dell'abitazione sono state rinvenute, in uso durante il primo conflitto mondiale, e la replica di una, per la quale sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato stato di libertà per detenzione illegale di munizioni da guerra, ma sulla vicenda proseguono le indagini per capire quando l'operaio possa essere entrato in possesso dell'arma e delle cartucce.