Investito da auto sulle strisce pedonali: 72enne in condizioni disperate

di Luca Pozza

BRENDOLA - Sonodi uncoinvinto questa mattina in un gravissimo incidente stradale, avvenuto in via Benedetto Croce a Brendola, in pieno centro, luogo dove l'uomo risiede. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia locale dei Castelli, l'anziano è statomentre stava attraversando sulle strisce pedonali: soccorso da un'ambulanza del Suem 118 di Lonigo, le sue condizioni sono apparse subito molto serie e per questo motivo è stato, per poi essere trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza.All'arrivo nel nosocomio berico il 72enne è stato immediatamente: le sue condizioni sarebbero disperate. I vigili urbani hanno raccolto la testimonianza dell'automobilista che solo all'ultimo momento avrebbe visto il pedone.