Bifamiliare invasa dal fumo: 2 bimbi tra i 7 intossicati, tutti in ospedale

di Luca Pozza

BRENDOLA - Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche unma con tanto fumo, che ha interessato l’isolamento del muro tra due unità abitative (dove all’interno passa la canna fumaria di una stufa a legna) di una bifamiliare a Brendola, in via Vincenzo Scamozzi, nella zona residenziale del paese.L’, attorno alle 8, quando un parente chiamato dalla coppia di coniugi, che occupa la porzione della bifamiliare con, si è reso conto dell’anomalia ed ha avvertito i vigili del fuoco. Le squadre dei pompieri intervenuti da Lonigo e Vicenza hanno allertato il Suem 118 che ha consigliato gli occupanti dell’abitazione di rivolgersi per un controllo al pronto soccorso come anche i genitori della donna, che occupavano l’altra porzione di bifamiliare con un altro figlio. Sette in totale le persone che si sono rivolte alle cure dei sanitari del San Bortolo: in corso accertamenti ma nessuno di loro desterebbe preoccupazione.I pompieri hanno dovuto rompere la tamponatura del muro divisorio dell’abitazione fino al completo spegnimento di tutto l’isolante coinvolto nel principio d’incendio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa, con l’inibizione dell’uso della stufa fino ai lavori di ripristino di tutte le condizioni di sicurezza dell’impianto di scarico dei fumi.