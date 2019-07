Nuovi controlli dell'Arpav, a Vicenza l'allarme è rientrato

di Luca Pozza

BRENDOLA - Dopo il devastante rogo alla Isello Vernici, scoppiato alle 12.30 di ieri (lunedì) e domato dopo molte ore, sono riprese all'alba di oggi i controlli dell'aria da parte dei tecnici dell'Arpav sia nella zona dell'incendio che nei comuni limitrofi. La giornata di ieri si era conclusa con segnali preoccupanti dopo che le prime analisi Arpav (la notizia è stata resa nota in tarda serata) avevano evidenziato unaSecondo quanto trapela i risultati sulle diossine saranno resi noti domani (mercoledì).Intantoarrivano dal, distante una decina di chilometri in liena d'aria (almeno la zona industriale) dal luogo dell'incendio: oggi alle 9 è stato reso noto che secondo le ultime indicazioni fornite da Arpav, per quanto riguarda il territorio del Comune di Vicenza non è più in vigore il suggerimento prudenziale di chiudere le finestre e non sostare all'aperto.