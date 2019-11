di Luca Pozza

BRENDOLA -, nella serata di mercoledì, per ila sosterno del cortile di Villa Vescova, a Brendola, conosciuta in paese come "la Casa dei vescovi" e in passato anche dimora del vescovo emerito Pietro Nonis. Attorno alle 20 i sei ospiti che risiedono nella struttura ed erano a cena hanno sentito un forte boato. La parte crollata ha riguardato le mura adiacente i loro alloggi: per questo motivo, a scopo precauzionale, in un’altra porzione della villa, in attesa delle verifiche dei tecnici che sono avvenute ieri.Dopo l'incidente il, ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini, con un messaggio lasciato sul post del gruppo facebook "Sei di Brendola se..." «Rammaricati e preoccupati per la frana che ha interessato la parte destra della mura di Villa Vescova - ha scritto il sindaco - come amministrazione ci siamo subito messi a disposizione di Diocesi, Parrocchia e Caritas. Per fortuna nessun ferito».In virtù del crollo è stato annullato un evento in programma domenica prossima a Villa Vescova. La struttura, dopo la scomparsa di monsignor Nonis, era stata chiusa e solamente dopo i lavori di manutenzione affidata alla Caritas diocesana e Diakonia onlus.