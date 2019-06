di Luca Pozza

BREGANZE - Un poliziotto della Questura di Vicenza è rimasto contuso oggi a Breganze, durante l'inaugurazione del primo tratto della, a causa di un, lanciato da alcuni manifestanti, che hanno inscenato unaAttorno alle 10.30, prima dell'arrivo del vicepremier Matteo Salvini, l'agente, secondo quanto ricostruito, si trovava vicino alla zona occupata dai manifestanti, al di fuori dell'area del casello autostradale, quando è stato sfiorato da un razzo, che gli è scoppiato vicino al viso, provocandogli uno stordimento.Subito soccorso da alcuni colleghi, l'agente è stato poi medicato all'interno di una delle ambulanze che si trovavano in zona per l'evento e poi trasportato in via precauzionale all'ospedale di Santorso (Vicenza) dove gli accertamenti medici hanno escluso problematiche al timpano. Indagini in corso da parte della Polizia per risalire all'autore del lancio di razzi.