Brasiliana ubriaca si schianta su un platano per evitare un frontale

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Incidente stradale daiall’alba di domenica in franzione Santo, provocato da un pirata della stradaoppure indotto da unada parte della protagonista. Poco dopo le 6 di ieri l’altro i carabinieri della locale compagnia di via Lavarone sono intervenuti in(lungo la Provinciale 349) per effettuare i rilievi di un incidente stradale con una Citroen Xsara, condotta da, residente in provincia di Rovigo, con a fianco il fidanzato connazionale, che uscita di strada ha sbattuto contro un platano. Grazie all’entrata in funzione dell’air-bag la coppia sudamericana è uscita illesa dal violento impatto, con seri danni all’auto.Non risultano altri testimoni sull’incidente e così la dinamica è stata ricostruita soltanto sulle dichiarazioni della donna e del fidanzato, che tale sì è dichiarato. La brasiliana che proveniva dalla direzione di Vicenza ha dichiarato ai carabinieri, intervenuti su chiamata di un automobilista di passaggio, di avere perso il controllo della guida percon un veicolo in fase di sorpasso sulla corsia opposta.sulla denuciata auto pirata. I militari delhanno notato uno stato d’alterazione alcolica nella giovane donna, sottoposta all’alcoltest è risultata positiva con un: patente ritirata per la sospensione e auto sequestrata ai fini della confisca.