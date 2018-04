di Vittorino Bernardi

QUINTO VICENTINO - Un cacciatore di 80 anni con il vizietto delè stato scoperto e denunciato dalle. In uno dei consueti controlli agli animali d’affezione presso un anziano cacciatore residente in paese gli agenti zoofili hanno trovato una rudimentale trappola per la. Una, in gergo veneto: una sorta di gabbione rovesciato, da un lato sollevato da terra per circa 25 centimetri tramite un bastoncino con legata un lunga cordicella che arrivava al garage del cacciatore, con all’interno una gabbia con un. Questo è il periodo degli amori per gli uccelli con i maschi attirati dalle femmine e per i bracconieri con la “caponara” è: appena si avvicinano alla femmina all’interno della trappola tirano la cordicella.Nella stessa visita al cacciatore le guardie hanno trovatodi nuova generazione, con pesi, contrappesi e girelli, con all’interno come richiami vivi due uccelli di specie protetta:, entrambi privi di anello identificativo. Gli agenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri forestali che giunti sul posto hanno. L’anziano è statoper detenzione di uccelli protetti non inanellati, per l’utilizzo di gabbie-trappola, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e sanzionato per i richiami non inanellati. La questura dovrà decidere per quanto tempola sua licenza di caccia.