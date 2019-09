​Botte fra mamme allo spettacolo di Frozen. La rissa scatta per i posti a sedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -fraallo spettacolo di, il tutto per alcuni, e davanti ai tanti bambini che volevano godersi lo spettacolo. Il fatto risale al 5 gennaio di 3 anni fa, ma si è concluso in tribunale soltanto ieri. L'episodio si è verificato all'interno delle Piramidi di Torri di Quartesolo (Vicenza), le protagoniste sono due vicentine, lo racconta in Giornale di Vicenza.La furia dell'imputata si sarebbe scatenata per alcuni posti occupati dalla vittima che, a suo dire, erano stati fermati con il classico "segnaposto" delle giacche. La sera del 5 gennaio Silvia, 40enne, è arrivata nell'area dello spettacolo per bambini alle 20.30 insieme a marito e figlio, lo spettacolo sarebbe dovuto iniziare alle 21, La donna è andata sulla gradinata a cercare i posti che ha trovato accanto all'imputata, Anna, 43 anni. Con Silvia c'era anche un'amica che si era seduta poco distante. Qualche momento dopo Anna si è lamentata del fatto che la combriccola avesse occupato dei posti già "prenotati" da altri, fatto attestato dalla presenza delle giacche, e ha anche insultato Silvia. A quel punto la vittima ha toccato una spalla della donna per invitarla a voltarsi e chiarire la faccenda, ma Anna si è girata di scatto colpendola al volto con un. Non paga, secondo il racconto di Silvia, l'avrebbe colpita altre due volte, sempre con pugni. A quel punto Silvia si è alzata ed è corsa a cercare aiuto: prima dal marito e poi dagli addetti alla sicurezza che hanno bloccato Anna mentre tentava di allontanarsi.Ieri il giudice di pace Speranzoni, sentiti anche i testimoni, ha accolto la richiesta del pubblico ministero onorario Conte e ha condannato Anna a pagare 700 euro di multa per le lesioni alla mamma rivale. Non solo, Anna dovrà anche risarcire Silvia con 2.500 euro di provvisionale e sarà il giudice civile a stabilire il danno finale esatto. Quasi scontato che Anna ricorrerà in appello, visto che la sua versione dei fatti è stata opposta a quella di Silvia - ha raccontato di essere stata colpita con un ceffone, di essersi girata e di aver urtato inavvertitamente la donna.