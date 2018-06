Bomba molotov contro un bar: possibile vendetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVENE - I carabinieri della compagnia di Thiene hanno avviato un’indagine sull’messo a segno l’altra notte di danni del “” di via Roma che non ha provocato gravi danni per il fortuito passaggio di un’auto. Qualche minuto dopo le 1.30 di ieri una mano ignota ha lanciato unacontro l’ingresso del “Bronco Bar”. Poco dopo è passata una macchina con a bordo ile il suoche si sono fermati e con l’in dotazione all’auto hanno domato le fiamme prima che si propagassero all’intero stabile. Danni limitati alla porta d’ingresso. Il titolare del bar, di, era in bagno impegnato nelle pulizie e non si era accorto del lancio della molotov. I carabinieri hanno raccolto le immagini della videosorveglianza e degli indizi utili a risalire all’autore dell’attentato: potrebbe trattarsi di una vendetta.