Bocconi avvelenati nei giardini: un cane morto e due salvati in extremis

VICENZA - Mani ignote e criminali in settimana hanno gettato nella stassa mattinata in via della Rotonda dellenei giardini di due abitazioni allo scopo di uccidere i cani di casa. Dissidi tra vicini? Il mistero è fitto. Il bilancio è pesante: in un’abitazione un meticcio di 9 anni ètra gli spasmi e un altro meticcio, pure di 9 anni, trasportato dai padroni dal veterinario è stato. In una seconda abitazione un Jack Russel di 10 anni in preda agli spasmi si è salvato perché la proprietaria l’ha fatto vomitare mettendogli una mano in bocca per portarlo dal veterinario privo di conoscenza: si è ripreso dopo una. I proprietari hanno presentato ai carabiniericontro ignoti, senza formulare sospetti.