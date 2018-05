Gira in impermeabile con fare sospetto: era un esibizionista

di Vittorino Bernardi

MALO - Un 74enne questa mattina, lunedì, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Schio pero. Residente in zona, l’anziano vestito con unl’hanei pressi del Centro giovanile e mostrato i genitali alle donne incrociate in strada: una di loro con prontezza di riflessi. Una pattuglia partita dalla vicina caserma di largo Europa ha rintracciato e identificato l’esibizionista,. Nessun bambino ha assistito alle esibizioni dell’anziano, denunciato per atti osceni aggravati: rischia unada 5 mila a 10 mila euro.