Blitz antidroga a scuola: studente avvisa gli amici via Whatsapp, beccato

di Luca Pozza

NOVENTA VICENTINA - Un, ed un secondo, per l'uso dello smartphone. E' il risultato di un'operazione dei carabinieri della stazione di Noventa Vicentina che, unitamente ad un’unità cinofila del nucleo di Torreglia (Padova), nella mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla, hanno effettuato un controllo presso l’istituto tecnico professionale "Masotto" di Noventa Vicentina.Durante i controlli un diciasettenne, residente a Barbarano Mossano, è stato sorpreso nell’atto di, contenente residuo di marijuana: verrà segnalato alla Prefettura di Vicenza quale, e nei suoi confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione dei documenti validi per espatrio e di guida.E' stato inoltre denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso ilperun 16enne, residente a Sossano, in quanto è stato sorpreso mentre stava inviando, attraverso un, diversi messaggi ad altri studenti dell’istituto per avvisarli della presenza dei militari dell'Arma.I controlli, in collaborazione con le autorità scolastiche, proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri istituti scolastici del capoluogo e del resto del territorio di competenza della compagnia carabinieri di Vicenza.