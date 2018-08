Il bimbo soffoca: lo salvano grazie alla lezione seguita in spiaggia poche ore prima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO - Bambino di 16 mesi rischia di soffocare, i genitori lo salvano grazie al corso di emergenza seguito poche ore prima. E' quanto accaduto, venerdì sera, all'interno del Villaggio Marzotto. Il bimbo aveva mangiato della frutta, un melone tagliato a pezzettini. All'improvviso ha iniziato a tossire, diventando paonazzo in viso. I genitori, unain vacanza in città, hanno subito capito la gravità della situazione, intuendo che il figlio aveva un pezzo di frutta bloccato in gola tanto da non riuscire più a respirare e sono intervenuti immediatamente. Per pura fatalità nelle ore precedenti, assieme ad altre decine di turisti, avevano partecipato al. Grazie alla lezione hanno agito con tempestività e proprietà, applicando le manovre imparate. Hanno così appoggiato il piccolo su una coscia a pancia in giù tenendogli il mento.