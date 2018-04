© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA/MONTEGALDA - A 15 giorni di vita è stato stroncato da una sepsi il piccolo Tudor Alexandru Visan (tra il sesto e settimo mese di gravidanza) il 29 marzo e morto giovedì 12 aprile all’ospedale San Bortolo per la disperazione dei genitori Marius Ionut Visan di 35 anni e Oana Cristina di 36, che da quattro anni vivono a Montegalda. Il primo esito dell’disposta dalla procura della Repubblica di Vicenza con il pm Hans Roderich Blattner, per fare chiarezza, certifica che il decesso del bimbo, primogenito della coppia romena, è stato causato, un’infezione che ha un tasso di mortalità cinque volte superiore all'ictus e dieci volte all'infarto. L’avviata inchiesta per individuare eventuali responsabili tra il personale ospedalieronelle prossime ore.