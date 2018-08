di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - I carabinieri della compagnia di via Lavarone hanno aperto un’sul ricovero in pediatria al San Bortolo di Vicenza di un(mamma italiana e papà marocchino), degente da sabato per un, compatibile con una. I militari del capitanointendono fare chiarezza, appurare l’origine dell’ematoma perché il bimbo è stato soccorso in casa dal Suem di Santorso al termine di unaSabato mattina un vicino di casa ha chiamato il 112 e il 118 perché allarmato dalle urla provenienti dall’appartamento dove vive il bimbo. La mamma ha giustificato l’ematoma per una, i carabinieri devono però procedere con accertamenti. Sull’episodio il bimbo si è chiuso in unnei confronti del personale sanitario del San Bortolo: in tempi brevi sarà ascoltato in un’audizione protetta per fare chiarezza.