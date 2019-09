«La faccio finita». Lascia alla moglie un biglietto scritto a mano e se ne va

di Luca Pozza

VICENZA - Ha annunciato ilcon unma alla fine, dopo l', è stato salvato dai carabinieri. Ieri, venerdì 13 settembre, ad evitare la tragedia sono stati i militari di Bassano del Grappa che hanno coordinato l’attività di ricerca di un, che in mattinata si era allontanato da casa, dopo aver lasciato sul tavolo della cucina un bigliettino con il suo proposito suicida.Provvidenziale si è rivelata la chiamata della moglie al 112 e l’immediata attivazione delche aveva con sé, che ha permesso di collocare l’uomo in zona Santa Felicita, nel comune di Romano d’Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa. Le ricerche effettuate in zona dalla sezione radiomobile dell'Arma di Bassano del Grappa, in collaborazione con i colleghi di Romano , i carabinieri forestali di Bassano e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto a rinforzo, hanno consentito di individuare dapprima la motocicletta dell'uomo e poi di rintracciarlo un po’ disorientato sotto ad un costone di roccia.La motivazione che avrebbe spinto il 45enne a tentare di compiere il gesto drammatico, sarebbe riconducibile al suo, che già in passato lo aveva portato a tentare un gesto autolesionistico. Dopo i primi soccorsi da parte del personale medico del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Bassiano, dove tuttora si trova ricoverato.