Bepi De Marzi saluta i Crodaioli dopo 60 anni di musica e concerti

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Li ha fondati più di. Dal 1958 a oggi con i Crodaioli ha scritto oltrecanti, con parole e musica. OraE' giunta come un fulmine a ciel sereno la decisione didi dire addio al “suo” coro e di cancellare i concerti previsti fino a Natale. Decisione che, permusicista e compositore diappare definitiva. La scelta sembra legata a problemi all'udito che non gli consentirebbero più di svolgere bene il suo lavoro.Compositore di, ha lavorato con padree Ismaele Passoni nella nuova proposta poetica e musicale dei Salmi per la liturgia. E' noto in particolare per il canto “”, scritto e composto in ricordo dell'amico, scomparso nel 1951 nell'Alta Valle del Chiampo durante un'escursione.