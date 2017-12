Bassano Virtus, vittoria anche con il Ravenna: decide una doppietta di Proia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che festeggia al meglio il capodanno (si tornerà a giocare il 22 gennaio) con un successo che vale doppio: perchéera una sfida molto importante per la salvezza, perché ha dimostrato il carattere di una squadra che consembra rinata. Sta di fatto la gara con Fano e quella di oggi andavano vinte e il Soccer Team ha raggiunto il suo obbiettivo., il romanoscelto dal nuovo mister al posto del più navigato Salvi: una decisione alla quale i tifosi del Bassano brinderanno per i prossimi giorni.: 4 3 2 1 di Colella che non cambia, non cambiano nemmeno gli interpreti con la sola novità ( e che novità) Proia da mezzala al posto di Salvi: Diop in attacco, Venitucci e Minesso sula trequarti.Il primo tempo parte equilibrato, il Ravenna viene da un buon momento e lo dimostra, ma è il Bassano ad andare vicino al vantaggio al 14’ con una bella conclusione di Bianchi. Il gol è nell’area, ma arriva per i locali:sul cronometro, cross rasoterra di Cenci per. Il Bassano di un mese fa si sarebbe sciolto come neve al sole, invece questo di Colella rimane in partita, soffre, reagisce fino al pareggio:che di tesa insacca. Il gol porta entusiasmo, quasi è un peccato per i giallorossi l’arrivo dell’intervallo che spezza il buon momento.Nella seconda frazione il Ravenna si riprende, attacca, ma è il Bassano a rendersi pericoloso: prima al 59’ un tiro di Bianchi, alDa applausi però anche l’assist di Venitucci, altro giocatore in netta ripresa. Al 72’ Grandi sbaglia un’uscita che poteva costare carissimo, ma viene salvato dal mancato intervento di Marzeglia, al 73’ Minesso sfiora il gol con una punizione di poco alta. I minuti scorrono, il Ravenna non riesce a rendersi pericoloso, nel recupero però sfiora due volte il pareggio: al 92’ Broso spreca malamente, al 93’ un salvataggio miracoloso di Bizzotto su Marzeglia che vale un gol. 1-2 il finale, Bassano che prende boccate di ossigeno e dà una svolta (positiva) a questa sua fine di anno drammatica. Un sorriso, tempo per lavorare,