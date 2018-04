Il Bassano Virtus vince lo scontro diretto con la Sambenedettese: 2-0 al Mercante.

di Francesco Bordignon

Serviva una reazione dopo le due battute di arresto consecutive e la reazione è arrivata:in quello che è uno scontro diretto per la seconda posizione. Succede tutto nel secondo tempo, con le reti di Minesso e Gashi, una vittoria che dà punti e morale perché battere la squadra di Capuano, con giocatori come Stanco, Bacinovic, Bellomo dimostra che questo Bassano ha tutto per stare tra le prime., questa Sambenedettese che era arrivata con i favori del pronostico al Mercante ma che ha subito invece una brutta sconfitta.: Colella schiera il suo 4 3 2 1 con Venitucci che torna titolare, prima punta Diop mentre in difesa è Karkalis il terzino sinistro.Primo tempo con il Bassano a fare la partita, al 10’ prima occasione per i giallorossi con Bianchi che di testa non trova di poco la porta. La squadra di Colella diverte e si diverte, al 14’ Venitucci prova il diagonale ma Perina in tuffo blocca. La Samb pressa, cerca di rubare palloni ma produce poco in attacco, mentre il Bassano è ancora pericoloso al 28’: sempre su angolo, Proia e Bizzotto si ostacolano e non trovano la deviazione da buonissima posizione. Occasioni ma nessuna rete, Bassano che va negli spogliatoi comunque convinta di star facendo la partita.Nella seconda frazione il Bassano continua con il suo gioco ma, oltre alle occasioni, finalmente trova la rete:il suo ottavo gol in campionato. Un arrabbiatissimo Capuano decide di cambiare ben tre giocatori, ma gli effetti non si notano, anzi, è il Bassano a rendersi ancora pericoloso: è il 61’, Minesso non trova il gol da buona posizione tra il disappunto di Diop liberissimo sul secondo palo. Al 66’ nota negativa del match, con Venitucci che deve uscire per un problema muscolare, al 70’ Karkalis conclude dalla distanza e Gashi (appena entrato) realizza il tap in, ma azione ferma per fuorigioco. Al 71’ brivido per un colpo di testa di Marchi che finisce di poco a lato,. 2-0, Bassano che ritorna a vincere: tre punti fondamentali per classifica e morale.