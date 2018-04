Ko in casa della Feralpi Salò: 2-1 il finale per i locali.

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una occasione gettata al vento.gioca un perfetto primo tempo a Salò manell’aspettare le occasione e sfruttare quei cinque minuti in cui i giallorossi escono mentalmente dalla partita, trovando le due reti della vittoria.che è un passo indietro nella gestione Colella, perché un problema che sembrava risolto, proprio quei blackout continui della gestione Magi, si è riproposto: toccherà al tecnico capire se si tratta di semplice caso o se si dovrà lavorare a fondo su questa questione, perché i play off si avvicinano e, in gare secche, certe situazioni non si possono permettere. Da segnalare anche una polemica “social” di fine gara, con Minesso protagonista: un gesto mal interpretato e non piaciuto a qualche tifoso ma spiegato dallo stesso fantasista a fine gara, tutto risolto in pochi minuti.: Colella rinforza il centrocampo alzando Proia alle spalle di Diop e Minesso, Larenti dal primo minuti con Salvi e Bianchi, Karkalis preferito a Stevanin.La partita inizia con il Bassano Virtus che si dimostra in palla, al 6’ Laurenti calcia di poco alto dopo un bello scambio con Minesso, al 13’ e al 18’ è Diop a rendersi pericoloso con due conclusioni. Al 19’ Bianchi scalda i guantoni di Caglioni, al 27’ ancoraalla squadra giallorossa.è nell’aria e: Laurenti trova Minesso che di tocco pesca il taglio diche segna così il vantaggio del Soccer Team. Primo tempo di marca giallorossa, ma con ancora tutta la ripresa da giocare.Nel secondo tempo entra sì un’altra Feralpi Salò, ma anche un Bassano decisamente meno in palla: al 48’ Voltan supera Bizzotto che lo stende in area,alla prolifica punta dei locali. Il pareggio però non tarda ad arrivare,, il problema è però che il Bassano nel giro di tre minuti prende anche il secondo: è ilcon palla che arriva a. Il giocatore localeè abile nel controllare e mettere la sfera sotto l'incrocio per i vantaggio. Colella prova la reazione con una triplice sostituzione, ma sono poche le occasioni per i bassanesi: Feralpi si chiude bene e controlla, portando a a casa tre punti importanti,