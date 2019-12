Fc Bassano 1903, rivoluzione di mercato per la squadra giallorossa.

di Francesco Bordignon

. E’ iniziatodi Promozione, è iniziato con i botti quello della squadra giallorossa che, in entrata ed in uscita, sta regalando grosse emozioni ai propri tifosi. Una squadra che veleggia ai primi posti della classifica, in lotta con lo Schio che la ha superata proprio nelle ultime giornate ma che dista un solo punto, ha bisogno di tanti cambi? Sembrerebbe di sì perPartiamo dalle: dopo, che lasciò la squadra giallorossa già ad inizio stagione, altri tre giocatori di esperienza hanno rescisso il proprio contratto con la formazione allenata da Maino. Si tratta del difensore, un grande ex tornato in questa stagione ma che con le partite ha perso sempre più protagonista, l’attaccante, anche lui ormai lontano dall’undici titolare, ma soprattutto del bomber, il grandissimo colpo dell’estate che con cinque gol aveva trascinato il Bassano in questo inizio di stagione. Decisioni difficili, forse si è deciso di puntare su una linea più verde, ma di fatto il Bassano ha lasciato andare tre dei senatori della squadra.Giacometti, dopo la ufficialità degli addii, ha subito mosso la macchina del mercatondo in pochi giorni quattro giocatori (con la sensazione che possano arrivare altri colpi): il primo è il difensore – nato a Bassano del Grappa –, un ragazzo del 2000 che si è formato in settori giovanili importanti come Roma, Torino e Cittadella. Con lui il, esterno d’attacco classe 1991 arrivato dall’Eccellenza: la prima partita, subito titolare, ha visto protagonista l’ex Castelbaldo con due assist. Oltre ai due, firme anche per(attaccante esterno classe 1997) e(mezzala classe 1998).Non si sa se il mercato sia ancora chiuso, ma tra partenze e arrivi il Bassano ha optato per un cambio importante. Il tutto per puntare all’Eccellenza, con lo Schio ad un solo punto.