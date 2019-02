Riaperto con un giorno d’anticipo il Ponte degli Alpini chiuso da lunedì

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Il Ponte degli Alpini, in anticipo sulla prevista tabella dei lavori iniziati lunedì pomeriggio. A comunicare sui social l’apertura del monumento simbolo della città lungo 58 metri è stata l’amministrazione comunale con poche parole, dense di soddisfazione. «Abbiamo concluso le operazioni di sollevamento del Ponte, raggiungendo il. I lavori si sono svolti nel migliore dei modi e sono terminati con un giorno di anticipo.i tecnici e agli operai impegnati in cantiere!». Tramite il sollevamento della struttura iniziato martedì mattina con un mega-cric, sono state raddrizzate leper un recupero di quasi 50 centimetri sulla prima e di quasi 30 sulla seconda. Oggi San Valentino, festa degli innamorati, le coppie potranno passeggiare sul ponte e vivere la popolare canzone “Sul Ponte di Bassano del 1916” che recita. A fine 2019 i lavori interesseranno le stilate 3 e 4, che saranno sollevate per molti meno centimetri.