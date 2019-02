Bassano e Marostica ospiteranno il Campionato Italiano di ciclismo paralimpico

di Roberto Lazzarato

BASSANO/MAROSTICA - Saranno Bassano del Grappa e Marostica ad ospitare il, nel mese di giugno. La competizione sarà valida per ottenere la qualificazione ai«Il Veneto si conferma ancora una volta terra di sport e di inclusione, fucina di campioni e vivaio di associazioni e volontariato», sottolinea, assessore al sociale della Regione Veneto, che lunedì 11, insieme ad, pilota, paraciclista e presentatore televisivo, parteciperà a Marostica alla presentazione ufficiale dei(ore 16, sala consiliare Castello Inferiore) e a Bassano alla cerimonia di chiusura dell’anno di ‘’ (ore 20.30, Teatro Da Ponte).metteranno a disposizione le proprie competenze organizzative e il proprio patrimonio di accoglienza e volontariato - ha spiegato la Lanzarin, - per ospitare una manifestazione che vedrà i migliori campioni del mondo del paraciclismo sfidarsi nei due centri della pedemontana. Per Bassano e Marostica sarà un grande onore poter accogliere atlete e atleti che sono doppiamente campioni, nello sport e nella vita: sono i migliori testimoni del binomio disabilità e sport, persone con capacità, potenzialità, diritti e voglia di competere con i propri limiti.»del ciclismo olimpico e di- ha concluso l’assessora, - offrirà la cornice ideale e il migliore supporto per un evento di altissimo valore sociale che mobiliterà la partecipazione, l’entusiasmo e la condivisione non solo degli appassionati della ‘due ruote’, ma di tutta la cittadinanza.»