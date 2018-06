La nuova squadra giallorossa riparte dall'unione col Mussolente

di Francesco Bordignon

. Nuova vita, nuovo nome (si parla di Bassano Football Club 1903), la via è la, rimangono gliSi è finalmente fatta luce sulle sorti della squadra della città del Brenta che, dopo l’addio dei Rosso e del passaggio del titolo sportivo a Vicenza, era ufficialmente senza pallone. Ma tifosi, amministrazione e imprenditori locali si sono rimboccati le maniche e hanno trovato, in meno di un mese, una soluzione: prima è stata fondata la associazione di tifosi,, ora si stanno chiudendo gli ultimi dettagli per la società sportiva. Perso il professionismo, ovviamente impossibile ripartire dalla Serie C, anche solo a livello economico, con la Serie D forse troppo azzardata per una nuova società,, aspettando, di capire se la Federazione accetterà la richiesta dell’Amministrazione di poter salire in(o in caso di mancate iscrizioni) inper meriti sportivi.La nuova società nascerà dalle ceneri di quella vecchia, con alcuni vecchi soci che hanno deciso di impegnarsi in questa avventura: i nomi usciti sonoe i, imprenditori locali e amanti del Bassano, conche dovrebbe fare da presidente. Per l’allenatore il nome fortissimo è quello di, ex Berretti Bassano Virtus, allenatore che ha ottenuto grandissimi risultati con le giovanili.Per quanto riguarda i tifosi,con i Fedelissimi che hanno deciso di riportare il Terzo Tempo, mentre il campo di allenamento dovrebbe essere il Quartier Pre.