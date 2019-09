Fc Bassano 1903, esordio in Promozione con vittoria: netto 4-0

di Francesco Bordignon

La legge del Mercante.che riprende i buoni usi dello scorso anno (stagione chiusa con tutte vittorie interne in campionato nel proprio campo) e schianta con un. C’era grande curiosità per questa prima sfida di Promozione della squadra di Maino, dichiarata da addetti ai lavori e dalla stessa società come una delle favorite al passaggio in Eccellenza, anche per la prima gara ufficiale in Coppa Veneto persa con la Marosticense. Invece Garbuio e compagni non si sono fatti prendere dallo sconforto e hanno reagito con la vittoria con il Rosà – sempre in Coppa – e con il poker alla formazione di Caldogno, entrambe vittorie al Mercante.Un match partito in discesa per i giallorossi che, dopo appena due minuti passano in, raddoppio che arriva nella chiusura di secondo tempo grazie al solito, anche lui ripartito al meglio dopo aver chiuso la scorsa stagione con 14 reti in appena sei mesi al Bassano. Gara virtualmente chiusa già all’intervallo, dove si è festeggiato anche la presenza dell’ex Cenetti arrivato per assegnare gli abbonamenti da lui pagati e vinti da una coppia di tifosi, nella ripresa spazio ai cambi con Maino che trova grandi risposte dall’ex Valbrenta. Il talento cresciuto nel vivaio della vecchia Bassano Virtus trova(33' e 35' della ripresa) e la vittoria giallorossa tra le urla festanti di un Mercante che ha risposto presente a questo esordio casalingo.Bassano che con questo poker non raggiunge però la vetta della classifica, con loe sale alla cima in virtù di una miglior differenza reti: la sfida tra le due formazioni è lanciata, ma ora Baggio e compagni devono pensare allacontro la squadra di Glerean, che nello scontro di Coppa ha vinto 2-1. E’ iniziata la Promozione, è iniziato il cammino di questo Bassano alla ricerca dell’Eccellenza.