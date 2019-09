Torna a casa e trova l'ex compagna morta: aveva 45 anni

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - Una, di nazionalità romena, è stataall'interno della sua abitazione, in via Ca' Baroncello a Bassano del Grappa. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale compagnia, che al momento ritengono che l'ipotesi più probabile possa essere quella di un malore e quindi di una morte per cause naturali. Tuttavia trattandosi di una donna alquanto giovane, si è ritenuto di eseguire alcuni approfondimenti e per questo l’appartamento è stato posto sotto sequestro.A dare l'allarme nella serata di domenica è stato il suo ex compagno e coinquilino, un connazionale di 55 anni, operaio, che dopo aver trascorso il week-end con i figli presso alcuni famigliari nel Padovano,e così ha provveduto a chiamare all’istante i carabinieri.Sul posto i militari intervenuti hanno constatato l’effettiva presenza della donna riversa a terra nel bagno. mentre nel frattempo è intervenuto il personale del Suem 118 il cui medico non ha potuto che constatare il decesso.La salma è stata trasportata presso le camere mortuarie dell’ospedale San Bassiano a disposizione del sostituto procuratore di turno dott. Salvadori che ha disposto l'autopsia in programma nella mattinata di domani, mercoledì 18 settembre.