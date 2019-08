I 110 anni di nonno Giovanni, l'uomo più vecchio d'Europa

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA -e invidiabile per, che vanta il triplice "primato" di carabiniere più anziano vivente, il decano d'Italia e l'uomo più vecchio d'Europa, che domaniQuarisa è infatti nato il 24 agosto 1909 a Pieve del Grappa, nel Trevigiano, e attualmente vive da solo con il suo storico badante a Bassano del Grappa in una casa di sua proprietà.Numerosa la sua discendenza: due figlie (Vilma e Mirella, la più grande oggi ha 79 anni), quattro nipoti e dieci pronipoti, il più piccolo di 5 anni. Secondo quanto racconta lo stesso "nonno Giovanni" «una vita passata tra il lavoro e gli affetti di famiglia, mai troppe sigarette o altri vizi, pasti leggeri accompagnati da un solo bicchiere di vino al giorno mi hanno portato a trascorrere i decenni senza mai una seria e compromettente patologia». Le sue passioni nella vita sono sempre state due, la Benemerita ed il ciclismo.Proprio nelladomani sarà festeggiato da parenti ed amici e, naturalmente, dall'inseparabile badante, ma a casa sono attesi anche alcuni vertici locali dei carabinieri, che già nei precedenti compleanni sono andati a festeggiarlo, e l'ex sindaco della cittadina del Grappa. A soli 20 anni, nel 1929, entrò nell'Arma dei Carabinieri, mentre nel 1941 partì per la Seconda Guerra Mondiale e per due anni fu prigioniero a Dubrovnik, mentre alla fine del conflitto mondiale tornò a casa, ricominciando a svolgere i compiti istituzionali dell'Arma, dalla quale si è congedato tanti anni fa.