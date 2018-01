Muore nell'appartamento in fiamme dopo aver salvato gli anziani genitori

di Luca Pozza

BASSANO -nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di, situato all'ultimo piano di un condominio di Largo Parolini, nel centro della città del Grappa. Un incendio, scoppiato all'improvviso, ha intrappolato un intero nucleo familiare, composto da due anziani coniugi e il loro figlio,, 62 anni.Per quest'ultimo, dopo l'intervento sul posto dei pompieri della locale caserma, non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118, accorsi dall'ospedale San Bassiano. Ancora da chiarire la causa del decesso dell'uomo, che potrebbe aver cercato di mettere in salvo i genitori: c'è da capire se la sua morte sia avvenuta per soffocamento o per un malore.Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di mettere in salvo i due coniugi che sono stati assistiti dal Suem e trasportati in ospedale con l'ambulanza. Le loro condizioni sono gravi, ma sembra siano fuori pericolo, anche se la prognosi non è stata ancora sciolta. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri di Bassano.