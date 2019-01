Incendio in una palazzina del centro. Tre intossicati, uno gravissimo. Salvato il cane

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - Tragedia sfiorata nella notte di Capodanno a causa di un i, in via Campo Marzo. Il bilancio è di tre anziani intossicati - una coppia e un'altra donna - di cui un uomo in gravissime condizioni.L'allarme è scattato alle 3 di oggi: ad accorgersi dell’incendio è stata la moglie 79enne, che è subito scesa in strada dando l’allarme ad un'auto di passaggio di una giovane coppia. Il ragazzo è salito sulle scale, trovando l’altra anziana 76enne, che è stata messa in salvo. Il giovane è poi entrato in casa, riuscendo a scorgere anche l’uomo di 84 anni, che è stato portato in strada, mentre nel frattempo sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del locale distaccamente, accorsi con due automezzi.I pompieri hanno subito prestato il primo soccorso all’uomo, somministrandogli ossigeno, mentre altri componenti hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e salvare anche un cane, che si trovava nell’abitazione al secondo piano. I sanitari del Suem 118 hanno preso in cura le tre persone, che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale in ospedale: a preoccupare sono le condizioni dell’uomo, fuori pericolo le due donne. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore in mezzo.