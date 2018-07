Giro d'affari milionario, la Gdf pizzica camionista "falso povero": sequestrati beni per 500 mila euro

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - Laha eseguito unpernei confronti di un 67enne, D. F., autotrasportatore di Tezze sul Brenta. Il provvedimento ha permesso di apporre i sigilli a 7 proprietà dell'indagato. L'operazione delle fiamme gialle bassanesi era partita dall’analisi di rischio della notevole discrasia, in capo all'indagato, tra le prestazioni di servizi eseguite e l'assenza di dichiarazioni fiscali, emergenti dagli appositi applicativi implementati per l’efficace selezione dei target ispettivi.La conseguente esecuzione di unanei confronti dell'autotrasportatore ha permesso di confermare i preliminari indizi di violazione alle leggi fiscali. L'incrocio dei dati attinenti all'autotrasportatore, perpetrato anche grazie a numerosi controlli incrociati eseguiti in tutta Italia nei confronti dei suoi clienti, ha permesso di constatare un volume d’affari, dal 2012 al 2015, ammontante a circa un milione di euro, la mancata conservazione di circa 500 fatture e l'evasione di circa 500 mila euro tra imposte dirette e Iva. Dopo la denuncia del titolare della ditta per i reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva e occultamento o distruzione delle scritture contabili, è scattato il provvedimento di